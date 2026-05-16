Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir arasındaki maçın ilk yarısı, konuk ekibin Selke ve Shomurodov'un golleriyle 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic, Rodrigues, Lungoyi, Gidado, Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke (Dk. 28 da Costa)

Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

Müsabakanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Şampiyonluk geldi ortalık yıkıldı! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi

Tarihi maç bitince olanlar oldu!