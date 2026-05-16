Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic, Rodrigues, Lungoyi, Gidado, Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke (Dk. 28 da Costa)
Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2
41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.
Müsabakanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.