Başakşehir Futbol Takımı Avusturya'da Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

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RAMS Başakşehir Futbol Takımı, Avusturya'nın Innsbruck bölgesinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınma ve taktik organizasyonlarla gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürdü.

Turuncu-lacivertli ekip, Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyündeki kampın dördüncü gününde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Seefeld Spor Arena'da teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde yapılan idman, dinamik ısınmayla başladı.

Topla pozisyona yönelik çalışmalarla devam eden idmanda taktik organizasyonlar üzerinde duruldu. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Çağdaş Atan, idmanın son bölümünde Jerome Opoku ile özel çalıştı.

Başakşehir, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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