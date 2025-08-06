Başakşehir FK, Viking Maçına Hazırlanıyor

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile oynayacakları mücadele öncesinde değerlendirmelerde bulundu. Atan, "Çok cesur oynamamız gerekiyor. Bazı bölümlerde akıllı oynamalıyız. Turu İstanbul'a götürecek skoru alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın oynanacağı Viking Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Atan'a, turuncu-lacivertli ekibin Hırvat oyuncusu Ivan Brnic eşlik etti.

Rakibi detaylı şekilde analiz ettiklerini belirten genç teknik adam, "Lig aşamasında bekleyeceğimiz tarzda bir eşleşme. 'Hileli bir kura' diyorum. Çok uzun zamandır test etmediğimiz sentetik sahada oynayacağız. Bunlar dezavantajlı unsurlar. Kuzey takımları fiziksel anlamda güçlü oluyor. Dezavantajı avantaja çevirecek planlarımız var. Oyunumuz, oyuncu ve mücadele gücümüzle son düdüğe kadar ayakta kalıp kazanmamız gereken bir maç. Viking, koşmayı seven ve topu kaldırmaktan çekinmeyen bir takım. İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz" dedi.

'OYUN GÜCÜMÜZE İNANIYORUZ'

Mücadele güçlerine ve oyun yapılarına güvendiklerini vurgulayan Çağdaş Atan, fiziksel şartlar ve sentetik zeminin Viking'e avantaj sağlayabileceğini ancak bu durumu minimize etmek için hazırlıklı olduklarını dile getirdi. Atan "Bütün kalitemizle ve mücadele gücümüzle dezavantajları minimuma indirmenin planlarını yaptık. Hiçbir mazeretimiz yok. Oyun gücümüze inanıyoruz. Harika bir kamp geçirdik. Ritmimizi bulmaya yaklaştık. Tüm oyuncularım yüzde yüzlerini vermeye hazır. Sahada oyuncularımın yüzde 99'unu görmek istemiyorum. Her oyuncu, yorulana kadar her şeyini verecek. Çok cesur oynamamız gerekiyor. Bazı bölümlerde akıllı oynamalıyız. Turu İstanbul'a götürecek skoru alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

'OPOKU ARAMIZA DÖNDÜ'

Sakat oyuncular hakkında da açıklamalarda bulunan Atan, "Opoku aramıza döndü. Kadroda olacak. Kemen, üst adalesinden ufak bir sakatlık geçirdi. 10-15 gün süreyle aramızda olmayacak" dedi.

'FAYZULLAEV VİKİNG MAÇLARINDA OLMAYACAK'

Yeni transfer Abbosbek Fayzullaev'in ise belgeleri yetişmediği için Viking maçında forma giyemeyeceğini açıklayan Atan, oyuncunun antrenman performansından memnun olduklarını söyledi:

"Fayzullaev, bir haftadır antrenmanlarda potansiyelini bize göstermeye başladı. Savaş durumlarından dolayı henüz belge işlemlerini tamamlayamadık. Belgeleri yetişmediği için büyük ihtimalle Viking maçlarında olmayacak. Olumlu bir sonuç olursa en azından ikinci maçta ondan faydalanabiliriz"

IVAN BRNİC: KAZANMAK İSTİYORUZ

Başakşehir'in Hırvat futbolcusu Ivan Brnic ise saha koşullarını bahane olarak görmediklerini ve galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Zorlu bir maç beklediklerini belirten Brnic, "Farklı bir sahada oynayacağız. Rakip biraz avantajlı ama bu bahane değil. Bir planımız var. Kazanmak istiyoruz. Bu sezon daha iyi bir performans sergileyerek kalitemi göstermek istiyorum" dedi.