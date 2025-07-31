BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Viking ile Eşleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü turunda Norveç ekibi Viking ile eşleşti. İstanbul ekibi, 2'nci turda Cherno More'u 4-0 yenerek bu tura yükseldi. Maçlar 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

BAŞAKŞEHİR FK, Uefa Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü turunda Norveç ekibi Viking ile eşleşti.

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Tur ilk karşılaşmasında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği Cherno More'u sahasında 4-0'lık skorla geçerek 3'üncü tura yükseldi. İstanbul ekibinin rakibi ilk maçta sahasında Koper'i 7-0 yenen deplasmandaki rövanş maçında ise 5-3 kazanan Viking oldu.

Üçüncü eleme turunda maçlar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi

14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.