Başakşehir FK, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile Sözleşme Yeniledi

BAŞAKŞEHİR FK, teknik direktör Çağdaş Atan ile sözleşme yeniledi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünde, kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Başkan Göksel Gümüşdağ ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Son iki sezonda takımın başında yer alan ve Başakşehir'i yeniden Avrupa kupalarına taşıyan genç teknik adam, attığı imza ile turuncu-lacivertli kulüpteki görevine 2027 yılına kadar devam edecek. Kulüp, bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

ÇAĞDAŞ ATAN: İLK İMZADAN DAHA ÇOK HEYECANLIYIM

İmza töreninde konuşan Çağdaş Atan, "İki sene önce attığım ilk imzadan daha heyecanlı ve gururluyum. Böyle istikrarlı bir kulübün parçası olmak, benim ve ekibim için çok önemli. İstanbul'un Fethi ve oğlumun doğum gününde bu imzayı atmak çok anlamlı" dedi.

Başakşehir'in kurumsal yapısı ve sürdürülebilir başarısının bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Atan, "Kulübün DNA'sında Avrupa var. Son altı yılda iki kez üst üste Avrupa'ya giderek bu çizgiyi devam ettirdik. Geçtiğimiz sezon eksiklerimiz oldu, play-off aşamasından gruplara kalamadık. Ama bu yıl daha tecrübeliyiz. Avrupa'da başarılı olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sezonun genel değerlendirmesini de yapan genç teknik adam, "Geçen yıl çok erken başladık, oyuncular yeterince dinlenemedi. Ligin ilk 8 haftasında zorlandık. Kırılma maçları yaşadık ama ikinci yarı iyi toparladık. Daha iyisini yapabilirdik ama bu sezon o eksiği kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

Kadronun Avrupa hedeflerine göre şekilleneceğini vurgulayan Atan, "30 Haziran'dan sonra hiç durmadan çalışacağız. Hedefimiz sadece gruplara kalmak değil, gruplardan da çıkmak. Bu potansiyele sahip bir kadro kurmak istiyoruz. Başakşehir'in oyun anlayışı tek bir planla sınırlanamaz; kazansak da kaybetsek de kendi oyunumuzla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'PİATEK TRANSFERİ KULÜP İÇİN CİDDİ BİR GELİR SAĞLAYACAK'

Piatek transferiyle ilgili soruya ise "Oyuncuların market değerini artırmak bizim görevimizdi. Piatek'in transferi kulüp için ciddi bir gelir sağlayacak. Bu kulüp hem oyuncu satmalı hem başarıyı sürdürmeli" yanıtını verdi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, teknik direktör Atan ile iki yıl daha yola devam edecek olmaktan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Başakşehir FK olarak 11'inci yılımızda 9 kez Avrupa'ya katılmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan Çağdaş Atan'la, İstanbul'un fethi gibi anlamlı bir günde yeni sözleşmeye imza atmak bizim için değerli. Kulüp tarihinde sadece beş teknik adamla çalıştık. İstikrar ve sürdürülebilirlik bizim kimliğimiz."

'ÇAĞDAŞ HOCAMIZ TAKIMI SIFIRDAN ALARAK AVRUPA'YA TAŞIDI'

Sadece saha sonuçlarına odaklanmadıklarının altını çizen Gümüşdağ, "Çağdaş hocamız takımı sıfırdan alarak Avrupa'ya taşıdı. Taktiksel çeşitliliği bizi zaman zaman zorladı ama sonunda başarıya ulaştık. Hocamızla iki yıl daha devam edeceğiz" dedi.

Akademi yatırımlarına da değinen Başkan Gümüşdağ, "Geçtiğimiz sezon altyapı akademimizi açtık. Şu anda 280 oyuncumuz var, hem milli takımlara hem A takıma oyuncu veriyoruz. Bu sürdürülebilirliğin en somut göstergesi" ifadelerini kullandı.

Gümüşdağ, Konferans Ligi hedefleri hakkında da konuşarak, "Avrupa'yı şampiyonluktan bile daha önemli görüyorum. Avrupa'da sonuna kadar ilerlemek istiyoruz. Süper Lig'de herkes şampiyonluk için yarışacak ama biz hem sistemimizi hem de vizyonumuzu koruyarak zirveye koşacağız" açıklamasında bulundu.

Krzysztof Piatek'in transferine dair de bilgi veren Gümüşdağ, "Katar'la görüşmelerimiz sürüyor. Prensipte sona yaklaştık. Çağdaş hoca, Piatek için 'ketçap gibi; bir geldi mi durmaz' demişti. Bu konuda kendisine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Törenin ardından düzenlenen barbekü organizasyonunda medya mensupları ile takım oyuncuları bir araya geldi.