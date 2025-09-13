Başakşehir FK, Nuri Şahin ile Anlaştı

SÜPER Lig ekiplerinden Başakşehir FK, teknik direktörlük görevi için Nuri Şahin ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrılmasının ardından arayışlarına devam eden Başakşehir FK, bu göreve Nuri Şahin'i getirdi. Turuncu-lacivertli ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Nuri Şahin ile prensipte anlaşmaya varmıştır. 15 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de stadımızda bulunan basın toplantı odasında başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın katılımıyla imza töreni düzenlenecektir" ifadeleri kullanıldı.