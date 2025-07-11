Başakşehir FK, Davie Selke ile Anlaştı
İstanbul temsilcisi Başakşehir FK, Bundesliga ekibi Hamburg SV'den Davie Selke ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İSTANBUL, –BAŞAKŞEHİR FK Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Başakşehir FK, "Hoş geldin Davie Selke" başlığıyla gerçekleştirdiği paylaşımda, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleriyle transferi duyurdu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor