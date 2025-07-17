Başakşehir FK, Avusturya Kampını Galibiyetle Tamamladı

Başakşehir FK, Avusturya Kampını Galibiyetle Tamamladı
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Başakşehir FK, 2025/26 sezonu hazırlıkları kapsamında gittiği Avusturya'daki son hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yenerek kampı başarıyla tamamladı. Maçın tek golü, 84. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR FK, 2025/26 sezonu hazırlıkları için gittiği Avusturya etabının son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golünü 84'üncü dakikada Ömer Faruk Beyaz kaydetti.

Avusturya kampını tamamlayan Başakşehir FK, İstanbul'a dönecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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