Başakşehir'e son dakikada büyük sürpriz! Emre Belözoğlu'nun öğrencileri neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Emre Belözoğlu'nun öğrencilerini 3 puandan eden golü 90+7. dakikada Alexandru Maxim kaydetti.

Gaziantep Fk ile Başakşehir, Süper Lig'in 17. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

1 PUAN 90+7'DE GELDİ

Karşılaşmada Başakşehir 44. dakikada Berkay Özcan ile üstünlüğü yakalarken, Gaziantep FK bu gole 90+7. dakikada Alexandru Maxim ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Başakşehir 31, Gaziantep FK 18 puana yükseldi.

SIRADAKİ RAKİP ADANA DEMİRSPOR

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK, İstanbulspor deplasmanına gidecek.