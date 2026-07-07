Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej, RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.