Haberler

Başakşehirli futbolcu Miguel Crespo, Suudi Arabistan ekibi Al-Khaleej'e transfer oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir'in Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Khaleej, RAMS Başakşehir'in Portekizli futbolcusu Miguel Crespo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son 2 sezonda Başakşehir'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Miguel Crespo, RAMS Başakşehir ile geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 26 maçta 2 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD Başkanı Trump'ı taşıyan uçak Ankara'ya indi

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu

Zayıflamak için kendini kusturmaya çalışırken diş fırçası yuttu
Uludağ'da ayının cüssesi hayrete düşürdü

Böylesi ilk kez görülüyor! Metrelerce uzaktan görenlerin bile dizleri

Geri dönüşüm derken fiyatlar uçtu! Bakanlık fırsatçılara karşı harekete geçti

Fırsatçılar zam yaptı, bakanlık hemen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO diplomasisi! Liderlerle ikili görüşmeler gerçekleşiyor

Tarihi zirve resmen başladı! Erdoğan ilk kabulünü gerçekleştirdi
ABD basını: İran ordusu Hürmüz'den geçen 2 gemiye füze saldırısı düzenledi

Dünya Ankara'daki tarihi zirveye kilitlenmişken korkulan oldu
Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı

Üstsüz kutlama yapan kadın Dünya Kupası sevincini hastanede noktaladı