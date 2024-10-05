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Başakşehir'den Kayserispor Maçında 6 Değişiklik

Başakşehir'den Kayserispor Maçında 6 Değişiklik
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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Rapid Wien maçındaki 11'inden Kayserispor karşısında 6 oyuncu değiştirerek sahaya çıktı. Takım, yeni 11 ile Süper Lig'deki 8. haftada mücadele ediyor.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Rapid Wien maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 6 değişiklik ile sahaya çıktı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor. Başakşehir'de Teknik Direktör Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi ilk maçında oynadıkları Rapid Wien maçının 11'ine göre Kayserispor karşısında 6 değişiklik yaptı. Atan; Deniz Dilmen, Onur Ergün, Ousseynou Ba, Migeul Crespo, Joao Figueiredo ve Serdar Gürler yerine Muhammed Şengezer, Hamza Güreler, Lucas Lima, Berkay Özcan, Dimitris Pelkas ve Davidson Pereira'ya görev verdi.

Başakşehir'in 11'i

Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya; Muhammed Şengezer, Olivier Kemen, Hamza Güreler, Jerome Opoku, Lucas Lima, Berat Özdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Dimitris Pelkas, Davidson Pereira ve Krzysztof Piatek 11'i ile başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Çağdaş Atan Kayserispor Rapid Wien Başakşehir Güncel Futbol Spor

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