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Başakşehir'de Yusuf Sarı sol dizinden ameliyat edildi, sağlıklı dönüşü temenni edildi

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Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı oldu. Kulüp, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildiğini belirterek sahalara en kısa sürede sağlıklı dönmesini temenni etti.

İstanbul Başakşehir'de milli futbolcu Yusuf Sarı, sol dizinden ameliyat edildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Yusuf Sarı, Acıbadem Maslak Hastanesinde ameliyat edildi. Sol diz artroskopi menisküsü ameliyatı yapılan oyuncumuza 'Geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyor, sahalara en kısa sürede sağlıklı bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz."

Yusuf Sarı, bu sezon tüm kulvarlarda 9 maçta forma giydi.

Kaynak: AA
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