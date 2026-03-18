Başakşehir'de gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta maçında RAMS Başakşehir ile Antalyaspor, 0-0 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Avrupa kupalarına katılabilme şansını sürdüren RAMS Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

POZİSYONLAR VAR, GOL YOK

Karşılaşmada ev sahibi ekibin daha net pozisyonları olsa da her iki takım da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 43 puana ulaştı. Konuk ekip Antalyaspor ise 25 puana çıktı. Süper Lig'de milli aradan sonra RAMS Başakşehir, zorlu Kocaelispor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, kendi sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Marquinhos'tan Galatasaray eşleşmesi hakkında açıklama

PSG'den Galatasaray eşleşmesi hakkında cesur açıklama
Fransa'da küçücük kasabanın belediye seçimleri adayların isimleriyle viral oldu

O ülkede ilginç seçim! Biri Hittler, diğeri Zielinski
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
148 hafta sonra bir ilk! Trabzonspor'un şampiyonluk inadı sürüyor

Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi şampiyonluk ateşini yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
İngilizlerin kabusu Galatasaray

Liverpool şimdi yandı