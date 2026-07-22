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Başakşehir'de sezonun ilk golü Emin Bayram'dan

Başakşehir'de sezonun ilk golü Emin Bayram'dan
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Yeni transfer Emin Bayram, takımının 2026-2027 sezonundaki ilk golünü kafa vuruşuyla kaydetti.

Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram, turuncu-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk golüne imza attı.

İstanbul Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Inter Turku ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram, turuncu-lacivertlilerin 2026-2027 sezonundaki ilk golüne de imza attı. Sağ kanattan Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yaptığı kafa vuruşuyla fileleri havalandıran 23 yaşındaki savunma oyuncusu, yaz transfer döneminde Belçika ekibi Westerlo'dan kadroya katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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