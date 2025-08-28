Başakşehir'de Çağdaş Atan'dan 6 Değişiklikle Kadro

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'ya konuk olan İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ilk maçın 11'ine göre 6 değişikliğe gitti.

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Ion Oblemenco Stadı'ndaki karşılaşmaya Volkan Babacan, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Onur Ergün, Berat Özdemir, Miguel Crespo, Eldor Shomurodov, Ivan Brnic ve Davie Selke 11'iyle çıktı.

Çağdaş Atan, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada 11'de oynattığı isimlerden kaleci Muhammed Şengezer'i cezası, Leo Duarte'yi de sakatlığı sebebiyle kadroya alamadı. Nuno da Costa, Ömer Faruk Beyaz ve Deniz Türüç'ü yedek soyunduran 45 yaşındaki teknik adam, Onur Bulut'u da maç kadrosuna dahil etmedi.

Atan, bu isimlerin yerine Volkan Babacan, Ebosele, Opoku, Brnic, Onur Ergün ve Selke'yi ilk 11'de değerlendirdi.

Universitatea Craiova, kazanan kadroyu bozmadı

Universitatea Craiova, İstanbul'da 2-1 kazandıkları ilk maçın 11'inde değişiklik yapmadı.

Teknik direktör Mirel Radoi yönetimindeki Romanya temsilcisi, karşılaşmaya Pavlo Isenko, Oleksandr Romanchuk, Vladimir Screciu, Juraj Badelj, Carlos Mora, Samuel Teles, Tudor Baluta, Alexandru Cicaldau, Nicusor Bancu, Assad Al Hamlawi ve Stefan Baiaram ile başladı.

Rumen taraftarlar stadı doldurdu

Universitatea Craiova'nın taraftarları, İstanbul Başakşehir maçına yoğun ilgi gösterdi.

Rumen taraftarlar, karşılaşma için satışa çıkan biletlerin çoğunluğunu satın alarak 30 bin kişilik Ion Oblemenco Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu.