Başakşehir, Davie Selke ile Anlaştı

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Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'un golcü oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp, Selke'ye hoş geldin dedi ve başarılar diledi.

Başakşehir, Alman ekibi Hamburg'un golcü oyuncusu Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg SV'de forma giyen Davie Selke ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Alman futbolcuya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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