Başakşehir, Çorum FK'yı 4-1 Geçti
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, sahasında Çorum FK'yı 4-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Maçta Figueiredo, hat-trick yaparak dikkat çekti.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hamza Güreler'in yakın direkten kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1
80. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada uzak kale direğinde Serdar Gürler ve Djalo topu birlikte yükselince müsait pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sol çizgiden içeri çevirdiği topta Figueiredo'nun penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. Figueiredo bu golle hattrick yaptı. 4-1
Hakemler: Melih Kurt, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer
Başakşehir: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Jerome Opoku (Ousseynou Ba dk. 61), Lucas Lima (Ömer Ali Şahiner dk. 74), Berat Özdemir (Krzysztof Piatek dk. 61), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 81), Matchoi Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Davidson, Serdar Gürler (Eren Karaağaç dk. 80), Joao Figueiredo
Yedekler: Volkan Babacan, Olivier Kemen, Philippe Keny, Halit Emre Acun, Abdoulaye Yoro
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Laye Diedhiou, Burak Kılıçoğlu (Yusuf Peker dk. 69), Taha İbrahim Rençber, Mustafa Yalçınkaya, İsmailcan Kabataş (Yunus Emre Divan dk. 70), Can Efe Bozacı, Abdullah Güler (Emir Alp Özçelik dk. 86), Usaini Hassan (Ahmet Said Acısu dk. 81), Hasan Ege Akdoğan, Polat Polat (Emin Arslan dk. 69)
Yedekler: Mahmut Eren Güler, Halil İbrahim Atalay, Umut Güven, Doruk Üzüm
Teknik Sorumlu: Can Güçer
Goller: Joao Figueiredo (dk. 3, 25 ve 90+2), Hamza Güreler (dk. 49) (Başakşehir), Mustafa Yalçınkaya (dk. 39) (Çorum FK)
Sarı kart: Jerome Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL