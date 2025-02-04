Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmed Şara ile yaptığı görüşme sonrası net mesaj: Suriye'de teröre yer yok

Kritik zirve sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu!
Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı: Türk kanı ve Suriye kanı birbirine girerek bu başarı geldi

Ankara'daki tarihi zirvede Şara'dan 'Kurtuluş Savaşı' mesajı
Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! Türkiye'den Şara'ya özel uçak

Tarihi görüşmede dikkat çeken detay
ABD'ye giden Netanyahu Elon Musk ile fotoğraf verdi

Netanyahu ve Elon Musk'tan çok konuşulacak fotoğraf

Başakşehir, Çorum FK'yı 4-1 Geçti

Başakşehir, Çorum FK'yı 4-1 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, sahasında Çorum FK'yı 4-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti. Maçta Figueiredo, hat-trick yaparak dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Hamza Güreler'in yakın direkten kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 3-1

80. dakikada Yusuf'un sağ taraftan ters ayakla yaptığı ortada uzak kale direğinde Serdar Gürler ve Djalo topu birlikte yükselince müsait pozisyonda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90+2. dakikada Piatek'in ceza sahası içi sol çizgiden içeri çevirdiği topta Figueiredo'nun penaltı noktasının hemen gerisinden sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. Figueiredo bu golle hattrick yaptı. 4-1

Hakemler: Melih Kurt, Tuncay Ercan, Ömer Yasin Gezer

Başakşehir: Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Jerome Opoku (Ousseynou Ba dk. 61), Lucas Lima (Ömer Ali Şahiner dk. 74), Berat Özdemir (Krzysztof Piatek dk. 61), Yusuf Sarı (Deniz Türüç dk. 81), Matchoi Djalo, Ömer Faruk Beyaz, Davidson, Serdar Gürler (Eren Karaağaç dk. 80), Joao Figueiredo

Yedekler: Volkan Babacan, Olivier Kemen, Philippe Keny, Halit Emre Acun, Abdoulaye Yoro

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Çorum FK: Ahmet Kıvanç, Laye Diedhiou, Burak Kılıçoğlu (Yusuf Peker dk. 69), Taha İbrahim Rençber, Mustafa Yalçınkaya, İsmailcan Kabataş (Yunus Emre Divan dk. 70), Can Efe Bozacı, Abdullah Güler (Emir Alp Özçelik dk. 86), Usaini Hassan (Ahmet Said Acısu dk. 81), Hasan Ege Akdoğan, Polat Polat (Emin Arslan dk. 69)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Halil İbrahim Atalay, Umut Güven, Doruk Üzüm

Teknik Sorumlu: Can Güçer

Goller: Joao Figueiredo (dk. 3, 25 ve 90+2), Hamza Güreler (dk. 49) (Başakşehir), Mustafa Yalçınkaya (dk. 39) (Çorum FK)

Sarı kart: Jerome Opoku (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fotoğraf dün gece Türkiye'nin turizm kentinde çekildi
img

Türk futbol tarihine geçecek
img

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa'dan 'daha etkin rol' çağrısı: Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var

"Türkiye'nin liderliğine ihtiyacımız var"
Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı Meclis gündemine taşındı

Olaylı maç Meclis gündemine taşındı
İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı
Bütün ülke Jose Mourinho'yu konuşuyor

Bütün ülke onu konuşuyor!
Çalışma Bakanı Işıkhan: Esnek çalışma modeline ilişkin düzenleme yapılacak

Çalışma süresi kısalıp, tatil süreleri uzayacak

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.