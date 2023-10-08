Başakşehir Çocuk Maratonu Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Başakşehir Çocuk Maratonu'na 4 bin 500 çocuk katıldı. Renkli ve eğlenceli görüntülerin ortaya çıktığı maratonda çocuklar, el ele koştu ve her bir çocuğa madalya verildi.

Başakşehir'de, '4. Başakşehir Çocuk Maratonu' gerçekleştirildi. Maratona 4 bin 500 çocuk katılırken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.

Başakşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Başakşehir Çocuk Maratonu'na 4 bin 500 çocuk katıldı. Spor kültürünün gelişmesi amacıyla düzenlenen organizasyonda çocuklar, el ele hep birlikte koştu. Özel çocukların da katıldığı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

"HOŞ GELDİN ŞAMPİYON"

Maratonda 7 ve daha küçük yaş grupları anne ve babalarıyla birlikte 300 metre koşusuna katıldı. 8-13 yaş grupları ise bireysel olarak 900 metre uzunluğundaki parkurda ter döktü. Finiş çizgisinde koşuya katılan her çocuk "Hoş Geldin Şampiyon" denilerek karşılandı.

TÜM ÇOCUKLARA MADALYA VERİLDİ

Yarışmalara katılan her çocuğa bitiş çizgisinde madalya ve sertifika verildi. Ayrıca tüm katılımcılara Başakşehir Belediyesi'nin stantlarında pamuk şeker, patlamış mısır ve meyve ikramı yapıldı, çeşitli hediyeler verildi. Etkinlikte eğlenceli sahne programları da düzenlendi. Alanda kurulan sahnede sihirbaz, jonglör ve 'Başakgiller' gösteri yaptı.