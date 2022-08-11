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Başakşehir, Breidablik'i farklı geçti! Konferans Ligi play-off turunda rakip Royal Antwerp

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Başakşehir, sahasında Breidablik'i 3-0 yendi. İlk maçı da 3-1 kazanan temsilcimiz, toplamda 6-1'lik skorla adını play-off turuna yazdırdı. Turuncu-lacivertlilerin play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

Başakşehir ile Breidablik, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleyi 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.

BAŞAKŞEHİR 6 GOLLE TURLADI

İlk maçı 3-1 kazanan Başakşehir, rövanş mücadelesinde de oyunun tek hakimiydi. Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Okaka, 74. dakikada Touba ve 84. dakikada Aleksic'ten geldi. Turuncu-lacivertliler toplamda 6-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.

Başakşehir, Breidablik'i farklı geçti! Avrupa Ligi play-off turunda rakip Royal Antwerp

SIRADAKİ RAKİP ROYAL ANTWERP

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Breidablik'i eleyen Başakşehir'in play-off turundaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu.

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