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Başakşehir, Bodrum FK'ya 1-0 Mağlup Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK'ya 1-0 yenildi. Maçın tek golü 83. dakikada George Puscas'tan geldi. Başakşehir'den Jerome Opoku, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir evinde karşılaştığı Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

62. dakikada kaleci Muhammed Şengezer'in hatalı pasında araya giren Fredy'nin ceza sahası içi sol tarafından yerden pasında kale önünde bulunan Puscas'ın tek vuruşunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.

70. dakikada Krzysztof Piatek'in pasında topa hareketlenen Deniz Türüç'ün sağ taraftan cezası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Sousa kaldı.

80. dakikada George Puscas'ın pasında topla ceza sahası içine giren Ahmet Aslan, kale önünde vuruş yapacağı sırada Jerome Opoku'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler penaltı kararı verirken, Opoku'ya da ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

83. dakikada penaltıda topun başına geçen George Puscas, meşin yuvarlağı sağ taraftan ağlara gönderdi. 0-1

Hakemler: Halil Umut Meler, Çağlar Uyarcan, Mehmet Kısal

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Leo Duarte, Jerome Opoku, Lucas Lima, Yusuf Sarı (Ivan Brnic dk. 88), Berat Özdemir, Umut Güneş (Ömer Faruk Beyaz dk. 88), Ömer Ali Şahiner (Serdar Gürler dk. 77), Deniz Türüç (Matchoi Djalo dk. 88), Krzysztof Piatek, Philippe Keny (Joao Figueiredo dk. 53)

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hamza Güreler, Ousseynou Ba, Halit Emre Acun

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ondrej Celustka, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Erkan Değişmez dk. 85), Taylan Antalyalı, Fredy, Jonathan Okita (Gökdeniz Bayrakdar dk. 85), Taulant Seferi (Christopher Herelle dk. 90+5), George Puscas

Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Pedro Brazao, Celal Dumanlı, Enes Öğrüce, Zdravko Dimitrov, Ege Bilsel

Teknik Direktör: Jose Morais

Gol: George Puscas (dk. 83) (Bodrum FK)

Kırmızı kart: Jerome Opoku (dk. 80) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Philippe Keny, Deniz Türüç (Başakşehir), Cenk Şen (Bodrum FK) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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