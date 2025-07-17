Başakşehir, Avusturya'da Fortuna Düsseldorf'u 1-0 Mağlup Etti
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da bulunan Başakşehir, Fortuna Düsseldorf ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazanarak moral buldu. Galibiyet golü 84. dakikada Ömer Faruk Beyaz'dan geldi.
Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Başakşehir, hazırlık maçında Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf'u 1-0 yendi.
Başakşehir, yeni sezon hazırlıkları için gittiği Avusturya etabının son hazırlık maçında Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Mücadele İstanbul ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, galibiyet golünü 84. dakikada Ömer Faruk Beyaz attı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor