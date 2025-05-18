Başakşehir Avrupa Kupalarına Katılmayı Başardı

Başakşehir Avrupa Kupalarına Katılmayı Başardı
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek Avrupa kupalarına katılma hakkı elde eden Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, zorlu bir sezonun ardından gelen bu başarıyı tüm ekibine ithaf etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, zor geçen sezonda Avrupa kupalarına katılma bileti aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Başakşehir tekrar Avrupa'da. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim için çok uzun ve yorucu bir sezon oldu. Çok iyi başladığımız, Avrupa'da play-off'ları namağlup geçip lig formatına kalmayı başardığımız, ligde de iyi performans gösterdiğimiz ve sonra da zor atlattığımız bir dönem yaşadık. Sonra yeniden toparlandık. Bu toparlanmanın ardından ivmemiz yukarı doğru giderken bir kırılma daha yaşadık. Birbirimize inancımızı kaybetmedik. Bu statta isyanı Eyüp maçında başlattık ve aynı statta bu isyanı Kasımpaşa maçında bitirdik." diye konuştu.

Başakşehir'i 2 sezon üst üste Avrupa'ya götüren bir teknik adam olduğunu aktaran Atan, "Bu kadar zorlu bir sezonun üstüne böyle bir bitiriş yapmak çok önemliydi. Oyuncularımı, başkanımız Göksel Gümüşdağ'ı ve yönetimi kutluyorum. Onların vizyonu olan Avrupa'yı onlara hediye ediyoruz. Çok çalıştık, çok yıprandık. Yeri geldi birbirimizi kırdık ama başarı için bunlar şarttı. Gerekli olan durumları düzeltip kendimizi tekrar motive ederek hedeflediğimiz başarıya ulaştık." ifadelerini kullandı.

Çağdaş Atan, maç içinde Kasımpaşa kulübesiyle yaşanan gerginliğe de değinerek, "Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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