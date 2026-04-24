Başakşehir, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü

Başakşehir, Kasımpaşa karşısında aldığı galibiyetle Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetle 5. sıradaki yerini koruyan turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürdü. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, bu sezon oynadığı 31 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak topladığı 51 puanla, 1 maç eksiği bulunan 55 puanlı Beşiktaş'ın ardından 5. sırada yer alıyor. 1 maç eksiği bulunan Göztepe ise 48 puanla 6. basamakta bulunuyor.

İstanbul ekibi, ligi 4. sırada tamamlaması halinde doğrudan Avrupa kupalarına katılacak. 5. sırada bitirmesi durumunda ise Trabzonspor veya Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Avrupa bileti alabilecek. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda, ligi 5. sırada tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak. - İSTANBUL

