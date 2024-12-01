Başakpınarspor, Hacılar Erciyesspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başakpınarspor bu sezon ikinci kez kaybetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Başakpınarspor ligin 6. haftasında oynadığı maçta rakibi Hacılar Erciyesspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. Sümer Stadı'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan zorlu doksan dakikada rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller ile mağlup olan lacivert-beyazlılar 12 puanda kaldı. A Grubu'nda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Başakpınarspor 4 maç sonra kaybetti. Lacivertliler beyazlılar ligin 1.haftasında Amaratspor'a 2-1 mağlup olurken ardından çıktığı 4 maçı da kazandı. Ligin 6. haftasında Hacılar Erciyesspor'a 2-0 kaybeden Başakpınarspor, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Başakpınarspor ligin 7. haftasında Özvatanspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ