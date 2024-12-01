Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i ele geçiren muhaliflerin ilerleyişi sürerken ABD'den ilk açıklama

Türkiye sınırı kan gölüne dönerken ABD'den ilk açıklama

 Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü

 Bartın'da katliam gibi kaza: 5 genç feci şekilde can verdi

Parti dönüşü katliam gibi kaza! 5 genç feci şekilde can verdi
MHP'den asgari ücret ve emekli maaş zamları için refah payı teklifi

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif

Başakpınarspor, Hacılar Erciyesspor'a 2-0 Mağlup Oldu

Başakpınarspor, Hacılar Erciyesspor'a 2-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başakpınarspor, 6. haftada Hacılar Erciyesspor'a 2-0 yenilerek sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. 12 puanda kalan ekip, ligin 7. haftasında Özvatanspor ile karşılaşacak.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Başakpınarspor bu sezon ikinci kez kaybetti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A Grubu'nda zirve mücadelesi veren Başakpınarspor ligin 6. haftasında oynadığı maçta rakibi Hacılar Erciyesspor'a 2-0 mağlup oldu ve haftayı puansız kapattı. Sümer Stadı'nda oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan zorlu doksan dakikada rakibine ikinci yarıda kalesinde gördüğü goller ile mağlup olan lacivert-beyazlılar 12 puanda kaldı. A Grubu'nda oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Başakpınarspor 4 maç sonra kaybetti. Lacivertliler beyazlılar ligin 1.haftasında Amaratspor'a 2-1 mağlup olurken ardından çıktığı 4 maçı da kazandı. Ligin 6. haftasında Hacılar Erciyesspor'a 2-0 kaybeden Başakpınarspor, gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Başakpınarspor ligin 7. haftasında Özvatanspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Kredi kartı ödemelerinde büyük değişiklik
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.