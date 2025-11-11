Başakpınarspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor ; Teknik Direktör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra takımı Eren Çalapverdi'ye emanet etti.

Bu sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk parolası ile yola çıkan Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor, Teknik Direktör Yusuf Yanar ile yollarını ayırdı. Mavi beyazlı takım geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 4 yenilgi alarak zirve yarışının uzağında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Yusuf Yanar Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamız ile Başakpınar spor'umuzu hak ettiği yerlere getirebilmek adına çok emek verdik ama hayırlısı böyleymiş. Kendisine emekleri ve gayretleri için çok teşekkür eder, Bundan sonra ki iş ve spor hayatında başarılar dileriz. Teknik Direktörlük için Eren Çalapverdi hocamız ile anlaşma sağlandı. Bulunduğu konumun çok daha iyisini hak eden kulübümüzün başarısı için Eren hocamız kolları sıvadı" denildi.

Eren Çalapverdi; ligin 9. haftasında oynanacak olan Amaratspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacak. - KAYSERİ