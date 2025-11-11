Haberler

Başakpınarspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Başakpınarspor'da Teknik Direktör Değişikliği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Başakpınarspor, Teknik Direktör Yusuf Yanar ile yollarını ayırarak Eren Çalapverdi'yi göreve getirdi. Takım, bu sezon dört galibiyet ve dört yenilgi alarak zirve yarışından uzaklaştı.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor ; Teknik Direktör Yusuf Yanar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıktan sonra takımı Eren Çalapverdi'ye emanet etti.

Bu sezon güçlü bir kadro kurarak şampiyonluk parolası ile yola çıkan Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Başakpınar spor, Teknik Direktör Yusuf Yanar ile yollarını ayırdı. Mavi beyazlı takım geride kalan haftalarda 4 galibiyet, 4 yenilgi alarak zirve yarışının uzağında kaldı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Yusuf Yanar Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hocamız ile Başakpınar spor'umuzu hak ettiği yerlere getirebilmek adına çok emek verdik ama hayırlısı böyleymiş. Kendisine emekleri ve gayretleri için çok teşekkür eder, Bundan sonra ki iş ve spor hayatında başarılar dileriz. Teknik Direktörlük için Eren Çalapverdi hocamız ile anlaşma sağlandı. Bulunduğu konumun çok daha iyisini hak eden kulübümüzün başarısı için Eren hocamız kolları sıvadı" denildi.

Eren Çalapverdi; ligin 9. haftasında oynanacak olan Amaratspor karşılaşmasında takımın başında sahaya çıkacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.