BARÜ Öğrencileri Dünya Güreş Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi

Bartın Üniversitesi öğrencileri Buse Tosun Çavuşoğlu ve Evin Demirhan Yavuz, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda başarılı performans sergiledi. Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olurken, Evin Demirhan Yavuz da ilk 5'e girdi ve Paris Olimpiyatları'na katılım vizesi aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencileri Evin Demirhan Yavuz ile Buse Tosun Çavuşoğlu, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonası'nda sergiledikleri başarı performans ile şehrin ve üniversitenin gururu oldu.

Bartın Üniversitesi'nden (BARÜ) bu yıl mezun olan Buse Tosun Çavuşoğlu, Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. BARÜ öğrencilerinden Evin Demirhan Yavuz da aynı şampiyona Kolombiyalı Alisson Cardozo ile karşılaştığı olimpiyat kota müsabakasını 4-1 kazanarak kadınlar 50 kiloda ilk 5'e girdi. Evin, kota alarak, dünya şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu ile birlikte 2024 Paris Olimpiyatları'na katılım vizesini almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Buse ve Evin'i telefonla arayarak, başarıları nedeniyle tebrik ederken, spor ve siyaset dünyasından birçok isim de sosyal medya hesaplarından yayımladıkları mesajlar ile Bartın Üniversitesi öğrencilerini başarıları nedeniyle kutladı. - BARTIN