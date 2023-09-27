Bartınspor Kulübü Yönetimi Bartın Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Bartınspor Kulüp Başkanı Kenan Dursun ve yönetim kurulu üyeleri, Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

BARÜ Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarette Bartınspor Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Şahin ve Basın Sözcüsü Murat Yıldırım da yer aldı. Ziyarette, 2023-2024 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de 14. kez mücadele edecek olan Bartınspor hakkında bilgi veren Başkan Dursun, kulüp olarak hedeflerinden ve yapılabilecek sportif iş birliği çalışmalarından bahsetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren BARÜ Rektörü Uzun ise hayatın birçok alanında olduğu gibi sporda da 'sürdürülebilirlik' ilkesinin önemine dikkat çekerek "Üniversitemizde Türk sporuna değer katma hedefiyle önemli çalışmalar yapıyoruz. Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sosyal sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerimizin yanı sıra sportif başarılarımızla da öne çıkarak farklı branşlarda öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bulunduğumuz yerden başlayarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya gayret ettiğimiz bu süreçte şehrimizin önemli bir değeri olarak gördüğümüz Bartınspor'un gelişimi için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu düşüncelerle nazik ziyaretleri için Kulüp Başkanımız Kenan Dursun ile yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Başkan Dursun kırmızı siyahlı-kulübün kombine biletini Rektör Uzun'a teslim etti. - BARTIN