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Bartın Üniversitesinden A Milli Takım'a destek videosu

Bartın Üniversitesinden A Milli Takım'a destek videosu
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Bartın Üniversitesi, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım için destek klibi çekti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya'nın da yer aldığı klip sosyal medyada ilgi gördü.

Bartın Üniversitesi, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım'a destek amacıyla klip çekti. Sosyal medyada ilgi gören klipte Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya da yer aldı

Türkiye A Milli Takımı'nın 24 yıl sonra FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olması nedeniyle yaşanan heyecana Bartın Üniversitesi (BARÜ) de ortak oldu. BARÜ tarafından hazırlanan destek klibinde Rektör Ahmet Akkaya'nın yanı sıra, öğrenciler, akademisyenler ve personel yer aldı.

Üniversitede çekilen videonun sonunda ise Dev Türk Bayrağı önünde konuşan Rektör Akkaya, Milli Takım'a başarı dileğinde bulundu - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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