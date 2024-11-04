Üye Girişi
Haberler

Bartın Üniversitesi Halterde Avrupa Şampiyonu Oldu

Bartın Üniversitesi Halterde Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Avrupa Halter Şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başardı.

Polonya'nın başkenti Varşova Raszyn Centrum Spor Salonunda düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonasında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri önemli derecelere imza attı. Müsabakalarda 67 kiloda yarışan Kaan Kahriman koparmada 144 kilo, silkmede 156 kilo ve totalde 300 kilo ile tüm kaldırışlarında rakiplerini geride bırakarak birinci olurken eşi görülmemiş performansıyla 3 altın madalya ile Avrupa şampiyonu oldu.

BARÜ'lü milli sporcu Taner Çağlar +109 kiloda koparmada 162 kilo ile gümüş madalya, silkmede 196 kilo ile dördüncü ve toplamda 358 kilo ile bronz madalya kazanarak Avrupa üçüncüsü oldu. BARÜ öğrencilerinden Ali Oflaz ise yine +109 kiloda koparmada 164 kilo ile dördüncü, silkmede 212 kilo ile dördüncü ve toplamda ise 376 kilo ile Avrupa ikincisi olmayı başardı. Böylece BARÜ'lü milli sporcular toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Öğrencileri elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Üniversitemiz öğrencileri ulusal mücadelelerde elde ettikleri dereceleri uluslararası şampiyonalarda gösterdikleri performansla taçlandırarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Adım adım kazanımlarımızı yarınlara taşıdığımız bu süreçte sürdürülebilir bir gelişim göstererek Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu düşüncelerle Avrupa Şampiyonasında 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya almayı başaran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Ayla Çetin Dindar ile akademik ve idari insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak'a ve YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar ile YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi

AK Parti, kayyumlara 127. maddeyi gerekçe gösterdi

 Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım

 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi

Kayyum kararları sonrası İmamoğlu'ndan sürpriz hamle
TİM Başkanı Gültepe'den çok sert 'faiz' çıkışı

"Ülke batıyor, ayakta kalma şansı yok"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASKİ Ankara su kesintisi! 4-5 Kasım Mamak, Sincan, Elmadağ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Şükrü kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Şükrü Çiftçi kaç yaşında, nereli? İstanbul İSKİ su kesintisi! 4-5 Kasım Bahçelievler, Beyoğlu, Ataşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Ümitcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Ümit Can Kurt kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Duygu kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Duygu Apaydın kaç yaşında, nereli? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Konyaaltı, Serik 4-5 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yemekteyiz Derya kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Derya Azizoğlu kaç yaşında, nereli? BUSKİ Bursa su kesintisi! 4-5 Kasım Gemlik, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 4-5 Kasım Ödemiş, Selçuk, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Osimhen Tottenham maçında yok mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.