Bartın'da Galatasaray Taraftarları 'Sarı Lacivert' Tabutla Marşlar Eşliğinde Yürüdü

Bartın'da Galatasaray Taraftarları 'Sarı Lacivert' Tabutla Marşlar Eşliğinde Yürüdü
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Bartın'da Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe başkanının resimlerinin yer aldığı 'sarı lacivert' tabutla yürüyerek dikkat çekti. Maçı izlemek için kafelere giden taraftarlar, çatılardan maçı izleyerek büyük bir coşku yaşadı.

- Bartın'da Galatasaray taraftarlarından ilginç görüntüler

"Sarı lacivert" renkli tabutla yürüdüler, çatıdan maçı izlediler

BARTIN - Bartın'da Ali Koç Acun Ilıcalı ve Jose Morinho'nun resimlerinin asılı bulunduğu "sarı lacivert renkli tabutla yürüyen Galatasaray taraftarları maçı ise dolan kafelerin çatılarından izledi.

Bartın'da Kayseri maçı öncesi büyük heyecan yaşayan yüzlerce Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Morinho'nun resimlerinin bulunduğu tabutla şehir merkezinde yürüdü. Hamam Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na oradan da Şadırvan ve Hükümet Caddeleri'nde tezahürat ve meşaleler eşliğinde yürüyen taraftarlar, maçı izleyecekleri Asma bölgesindeki kafelere kadar polisin güvenlik tedbirleri arasında gitti.

Taraftarlar burada hınca hınç dolan kafelerin kimi önünden kimi ise çatılarından maçı izledi.

İlk yarı art arda gelen 2 golle taraftarların coşkusu katlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Spor
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