Bartın'da drift atan sürücüye yüksek para cezası ve trafikten men cezası

Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, drift atan sürücüyü tespit ederek 20 bin 342 TL para cezası kesti ve aracını 60 gün trafikten men etti.

Drift tutkusu pahalıya mal oldu

BARTIN - Bartın'da drift atan sürücüye 20 bin 342 TL para cezası kesilerek, aracı 60 gün trafikten men edildi.

Bartın Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Oto Sanayi Sitesi 121. Cadde'de bir iş yeri önünde drift atıldığı ihbarı üzerine olay yerine giderek, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan araştırmada drift atan aracın sürücüsünün Ö.F.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 20 bin 342 TL para cezası kesti. Aracı 60 gün süreyle trafikten men eden ekipler, 2 ay süreyle de sürücünün ehliyetine el koydu. Ayrıca şahsa trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı.