Bartın'da Beşiktaş Taraftarlarından Fenerbahçe Galibiyetine Kutlama
Bartın'da Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek kazandıkları maçın sevincini tezahürat ve meşalelerle kutladı. Kafelerde maçı izleyen taraftarlar, maç sonunda coşkularını dışarı taşıdı.
- Bartın'da Beşiktaş taraftarların galibiyet sevinci
BARTIN - Bartın'da Beşiktaş taraftarları Fenerbahçe galibiyetini tezahürat ve meşalelerle kutladı.
Türkiye Süper Ligi'nde oynan Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanan Beşiktaş Kulübü'nün taraftarları Bartın'da büyük sevinç yaşadı. Maçı kafelerde izleyen taraftarlar, maç bitiminde ise galibiyeti kutladı. Gruplar halinde kafelerden çıkan taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak meşale yaktı.
Dolmuş duraklarına kadar giden genç taraftarlar, otobüslere binerek evlerine döndü. Taraftarlar, polislerin yoğun güvenlik tedbirleri arasında galibiyet coşkusunu yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERHAT DEMİR - Spor