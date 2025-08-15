Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı
Güncelleme:
Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, Başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı mali katkılar hakkında açıklama yaptı. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye bağışladığı parayı açıklayan Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euro'nun üzerinde para aktardığını söyledi.

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 343 Digital'e gündem ile ilgili açıklamalar yaptı. Barış Göktürk, Başkan Ali Koç'un kulübe yaptığı mali katkı hakkında da önemli sözler sarf etti.

"130 MİLYON EURO'NUN ÜSTÜNDE PARA VERDİ"

Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye sponsorluklar dışında şahsi hesabından 130 milyon euro'nun üzerinde para verdiğini söyleyerek, "Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek Türk muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyor ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti." dedi.

"İSTERSE HEMEN BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKAR"

Bankalar Birliği'nden çıkma sürecine dair de yorum yapan Barış Göktürk, "Fenerbahçe isterse hemen bugün Bankalar Birliği'nden çıkabilir. Biz, en doğru, en avantajlı ve kulübümüzün menfaatine olacak şekilde bu süreçten çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"25 MİLYAR BORÇ YOK"

Fenerbahçe'nin toplam borcunun 25 milyar olduğu şeklindeki iddialara cevap veren Göktürk, "Fenerbahçe'nin 25 milyar borcu yok. Fenerbahçe'nin 31 Mayıs 2025 mali tablolarında finansal ve ticari nakit borç toplamı 223 milyon euro'dur. Yani 10 milyar liranın altındadır.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMGk:

Kısaca diyor ki gelen arkadaş önce bu parayı ödeyecek. Ne hikmetse hep bağışlanır ama resmiyete dökülmez gelen yönetimler çatır çatır ödemek zorunda kalır

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Deprem bölgelerinde vatandaşlar hala konteyner kentlerde yaşıyorlar. Oralara bir el atsaydınız....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Göktürk, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağı açıkladı

Fenerbahçe'ye cebinden verdiği dev meblağ açıklandı! Servet harcamış
