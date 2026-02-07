Haberler

Barış Göktürk, 2027 yılı için Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıkladı

Güncelleme:
Eski Fenerbahçe Yöneticisi Barış Göktürk, 2027'deki olağan seçimli genel kurulda başkan adaylığına hazırlık yaptıklarını duyurdu. Göktürk, Fenerbahçe'nin kalıcı bir sistem reformuna ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, şahıslara bağlı yönetim anlayışının son bulması gerektiğini belirtti.

Eski Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Barış Göktürk, 2027 yılında gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda başkan adayı olacağını açıkladı.

Göktürk, Balıkesir Fenerbahçeliler Derneğinin düzenlediği gecede bir konuşma gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin şahıslardan bağımsız bir sisteme ihtiyacının bulunduğunu anlatan Göktürk, "Her yıl seçim yapmak Fenerbahçe'nin menfaatine değildir. Yönetimler görev sürelerini tamamlamalıdır. Bizim hazırlığımız, Fenerbahçe'nin 120. yılı olan 2027 genel kurulu içindir. Arkadaşlarım ve ben, Fenerbahçe'nin geleceğine ışık tutacak kalıcı bir sistem için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2027 yılında 120. yaşını dolduracağını hatırlatan Göktürk, kulübün artık geçici başarılar yerine kalıcı ve sürdürülebilir bir sistem reformuna ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kulübün temel probleminin kişilere bağlı yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Barış Göktürk, şu değerlendirmede bulundu:

"Yalnızca para ve bolluk dönemlerinde gelen geçici şampiyonluklar yerine, kalıcı başarılara odaklanmalıyız. Fenerbahçe'nin şahıslardan bağımsız, kurumsal bir sisteme ihtiyacı var. Tyson Gay dünya rekoru kırdı ama Usain Bolt'un arkasında ikinci olduğu için hatırlanmıyor. Milorad Cavic, Michael Phelps'in yalnızca bir salise gerisinde kaldı ama kimse adını hatırlamıyor. Tarih acımasızdır, ikincileri hatırlamaz. Astronomik ücretlerle yapılan transferler, abartılı maaşlar ve sonunda yine şampiyon olamayan bir Fenerbahçe... Ben artık aynı filmi izlemekten sıkıldım."

Barış Göktürk, olağanüstü bir durum olmadığı sürece bu yıl aday olmayacaklarını da ifade etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
