Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Güncelleme:
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın, İstanbul Kemerburgaz'da 175 milyon TL'ye ev aldığı iddia edildi. Haberde, oyuncunun 200 milyon TL değerindeki konut için 25 milyon TL indirim yaptırdığı ve aynı bölgede Victor Osimhen ile Okan Buruk'un da yaşadığı öne sürüldü.

  • Barış Alper Yılmaz, İstanbul'un Kemerburgaz bölgesinde 175.000.000 TL'ye ev satın aldı.
  • Barış Alper Yılmaz'ın aldığı konutun piyasa değeri 200 milyon TL idi ve 25 milyon TL indirimle satın alındı.
  • Kemerburgaz bölgesinde Victor Osimhen ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yaşıyor.

Galatasaray'da son dönemin öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre milli futbolcunun, İstanbul'un Kemerburgaz bölgesinde 175.000.000 TL'ye ev satın aldığı belirtildi.

200 MİLYON TL'LİK EVE 25 MİLYON TL İNDİRİM

İddiaya göre Barış Alper Yılmaz'ın aldığı konutun piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu, futbolcunun ise yaptığı pazarlıkla 25 milyon TL indirim yaptırarak evi 175 milyon TL'ye aldığı kaydedildi.

AYNI BÖLGEDE OSIMHEN VE OKAN BURUK DA YAŞIYOR

Haberde, Kemerburgaz bölgesinde Galatasaray'dan başka isimlerin de yaşadığı ileri sürüldü. Victor Osimhen ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da aynı bölgede ikamet ettiği ifade edildi.

