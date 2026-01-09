Barış Alper Yılmaz yeni ev aldı! Verdiği para öyle böyle değil

Galatasaray'da son dönemin öne çıkan isimlerinden Barış Alper Yılmaz hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İbrahim Seten'in aktardığı bilgilere göre milli futbolcunun, İstanbul'un Kemerburgaz bölgesinde 175.000.000 TL'ye ev satın aldığı belirtildi.

200 MİLYON TL'LİK EVE 25 MİLYON TL İNDİRİM

İddiaya göre Barış Alper Yılmaz'ın aldığı konutun piyasa değerinin 200 milyon TL olduğu, futbolcunun ise yaptığı pazarlıkla 25 milyon TL indirim yaptırarak evi 175 milyon TL'ye aldığı kaydedildi.

AYNI BÖLGEDE OSIMHEN VE OKAN BURUK DA YAŞIYOR

Haberde, Kemerburgaz bölgesinde Galatasaray'dan başka isimlerin de yaşadığı ileri sürüldü. Victor Osimhen ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da aynı bölgede ikamet ettiği ifade edildi.