Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor Maçında 13. Golünü Attı
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı attığı golle bu sezonki toplam gol sayısını 13'e çıkardı. Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün'ün pasıyla ilk golü kaydeden Yılmaz, maç boyunca 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor maçıyla bu sezonki 13. golünü kaydetti.
Ziraat Türkiya Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz attı. Müsabakanın 5. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafından pasında kale önünde topla buluşan Barış Alper, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.
24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Türkiye Kupası'ndaki ilk golünü attı. Süper Lig'de 11, UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü olan Barış Alper toplam gol sayısını 13'e çıkardı.
Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL