Barış Alper Yılmaz, Kayserispor'a Karşı 14. Golünü Attı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kayserispor maçıyla bu sezonki 14. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golü Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Karşılaşmanın 29. dakikasında Lucas Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

24 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de 12. gol sevincini yaşadı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er golü bulunan Barış Alper toplam gol sayısını 14'e çıkardı.

Golden sonra selfie

Golün ardından Barış Alper Yılmaz saha kenarından cep telefonu aldı ve takım arkadaşlarıyla toplu selfie çekti. Daha sonra futbolcular hep beraber golü kutladı. Maçın hakemi Ali Şansalan, bu hareketinden dolayı Barış Alper Yılmaz'a sarı kart gösterdi.

Maça 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz, 81. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı. - İSTANBUL