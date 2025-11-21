Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sakatlıklar art arda geliyor. Milli ara dönüşünde Barış Alper Yılmaz'ın elinde çatlak tespit edildi.

SAKATLIK LİSTESİ KABARIYOR

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, milli ara sonrası sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz da sağlık sorunları yaşayan oyuncular arasına katıldı.

ELİNDE ÇATLAK BELİRLENDİ

25 yaşındaki milli futbolcunun milli aranın ardından çekilen MR'ında sol elinde çatlak olduğu belirlendi. Yılmaz'ın bu sakatlığının düşmeye bağlı travma sonucu meydana geldiği ifade edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray teknik heyeti, Barış Alper Yılmaz'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında sahada olup olmayacağına maç günü yapılacak son değerlendirmelerle karar verecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, takımına 3 gol ve 4 asist katkısı sağladı.