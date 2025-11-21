Haberler

Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

Güncelleme:
Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Galatasaray'da sakatlık sorunları yaşanmaya devam ediyor. Milli ara dönüşünde Barış Alper Yılmaz'ın elinde çatlak belirlendi. 25 yaşındaki milli futbolcunun elindeki çatlak, düşmeye bağlı travma sonucu oluştu. Yılmaz'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise maç günü yapılacak son değerlendirmelerle netlik kazanacak.

  • Galatasaray futbolcusu Barış Alper Yılmaz'ın sol elinde çatlak tespit edildi.
  • Barış Alper Yılmaz bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıktı ve 3 gol, 4 asist yaptı.
  • Galatasaray'da Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen de sakatlık sorunları yaşıyor.

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da sakatlıklar art arda geliyor. Milli ara dönüşünde Barış Alper Yılmaz'ın elinde çatlak tespit edildi.

SAKATLIK LİSTESİ KABARIYOR

Trendyol Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, milli ara sonrası sakatlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Yunus Akgün, Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz da sağlık sorunları yaşayan oyuncular arasına katıldı.

ELİNDE ÇATLAK BELİRLENDİ

25 yaşındaki milli futbolcunun milli aranın ardından çekilen MR'ında sol elinde çatlak olduğu belirlendi. Yılmaz'ın bu sakatlığının düşmeye bağlı travma sonucu meydana geldiği ifade edildi.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA DURUMU BELİRSİZ

Galatasaray teknik heyeti, Barış Alper Yılmaz'ın Gençlerbirliği karşılaşmasında sahada olup olmayacağına maç günü yapılacak son değerlendirmelerle karar verecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, takımına 3 gol ve 4 asist katkısı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıZantini Sokara:

ah cin con vah cincon :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme56
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTom Jerry:

Mayislar onlarin. Suan eline elma sekeri verir ama mayista cubugu elinde kalir.

yanıt32
yanıt2
Haber YorumlarıZeki Anti:

Bir futbolcuya bel bağlarlarsa sonuç kaçınılmaz.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Yine felaket tellallığına başlamışsınız editör

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasemin Berk:

Uzun süredir kripto para piyasasıyla ilgileniyorum ve Nelson FY rehberliğindeki piyasa analizleri karar verme sürecimi gerçekten geliştirdi. Son zamanlarda takip ettiğim içgörüler, çok daha fazla özgüvenle ve 321.000 dolarlık ekstralarla işlem yapmama yardımcı oldu. Kripto stratejilerini araştırıyorsanız, deneyimli bir analiz için Telegram "Nildatrading" üzerinden kendisiyle iletişime geçin.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
title
