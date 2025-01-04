Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan Göztepe maçında bir tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı.

"TOP BENDEN ÇIKTI" DEDİ

Dakikalar 15'i gösterirken Galatasaray'ın milli futbolcusuBarış Alper Yılmaz, tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı. Barış Alper ile Nielsen arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. 24 yaşındaki yıldız da bunun üzerine "top benden çıktı" diyerek tacın el değiştirmesini sağladı. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyon sonrası Barış Alper'i alkışladı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS