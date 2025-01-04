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Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket

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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Göztepe maçında rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından taca çıkan top sonrasında karşılaşmanın hakemine topun kendinden çıktığı söyleyerek taç atışının el değiştirmesini sağladı. Barış Alper'in bu hareketi alkış aldı.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan Göztepe maçında bir tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı.

"TOP BENDEN ÇIKTI" DEDİ

Dakikalar 15'i gösterirken Galatasaray'ın milli futbolcusuBarış Alper Yılmaz, tüm futbolseverlerden alkış alan bir harekete imza attı. Barış Alper ile Nielsen arasında yaşanan ikili mücadele sonrasında top taca çıktı. Hakem Alper Akarsu, tacı Galatasaray'a verdi. 24 yaşındaki yıldız da bunun üzerine "top benden çıktı" diyerek tacın el değiştirmesini sağladı. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyon sonrası Barış Alper'i alkışladı.

İşte o anlar;

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareketGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareketGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareketGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Barış Alper Yılmaz'dan Göztepe maçına damga vuran hareket
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Türk futbolunun yerlerde olduğunu gösteren tek futbolcu taktik teknik hiç bir şey yok ama Galatasaray'da oynuyor.

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