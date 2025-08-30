Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı

Barış Alper Yılmaz, Çaykur Rizespor maçında da kadro dışı
Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da kadroda olmayacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Kayserispor- Galatasaray karşılaşmasında kadroda olmayan Barış Alper Yılmaz ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

BARIŞ ALPER YİNE KADRODA YOK

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Barış Alper Yılmaz'ın Kayserispor maçının ardından Çaykur Rizespor maçında da kadroda olmayacağını duyurdu.

''CİDDİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK''

Konuyla ilgili konuşan Eray Yazgan "Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
