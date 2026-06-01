Haberler

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da 3. golünü attı

Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım'da 3. golünü attı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kuzey Makedonya karşısında A Milli Takım formasıyla 3. gol sevincini yaşadı. 70. dakikada kaydettiği golle skoru 4-0'a taşıdı.

Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki 3. gol sevinicini yaşadı.

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy'de Kuzey Makedonya ile oynarken, ay-yıldızlıların 4. golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti. Müsabakanın 70. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin, Arda Güler ile paslaşmasının ceza sahası içine girip sağ taraftan pasında kale önünde bulunan Barış Alper'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 4-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece A Milli Takım'daki 3. golünü attı.

Maça yedek başlayan Barış Alper Yılmaz, 62. dakikada Deniz Gül'ün yerine oyuna girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı hayvan taşıyan kamyon kaza yaptı, koyunlar telef oldu

Karayolunda kan donduran manzara
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Lewandowski'nin eşinden Fenerbahçelileri heyecanlandıran açıklama

Türkiye'ye geliyor!
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı