Barcelona'ya giden Emre Demir yıkımı yaşıyor! Kendisini bekleyen sonu bizzat anlattı

Barcelona'nın Kayserispor'dan kadrosuna kattığı Emre Demir, takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. 19 yaşındaki futbolcu Barcelona ile yolları ayıracağının sinyallerini verirken, "Olmazsa, Barcelona B forması giymeye devam edeceğim. Beni buraya getiren yöneticiler gitti ve şimdi başkaları var. Onlar, Barcelona B ile sözleşmemin şartlarının yüksek olduğunu düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olması büyük ses getiren Emre Demir, Katalan devinden ayrılmaya çok yakın. 19 yaşındaki futbolcu hakkında çıkan iddialar hakkında konuştu.

"BENİ İSTEYEN KULÜP BULURSAM GİDERİM"

Emre Demir yaptığı açıklamada, " Barcelona'dan kesin olarak ayrılacağım söylenemez. Bu bana bağlı. Beni isteyen bir kulüp bulursam giderim. Olmazsa, Barcelona B forması giymeye devam edeceğim. Beni buraya getiren yöneticiler gitti ve şimdi başkaları var. Onlar, Barcelona B ile sözleşmemin şartlarının yüksek olduğunu düşünüyorlar. Ancak henüz bir karar verilmedi." ifadelerini kullandı.

2 MİLYON EURO ÖDEMİŞLERDİ

19 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'dan Barcelona'ya 2 milyon euroya transfer olmuştu. Genç yıldızın olası bir ayrılıkta yeni adresinin neresi olacağı merak konusu.