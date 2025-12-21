Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

İspanya La Liga 18. hafta maçında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER RAPHINHA VE YAMAL'DAN

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Barcelona, üst üste 8. galibiyetini aldı ve 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Villarreal, ligde 7 maç sonra kaybederek 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal, Elche ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.