Haberler

Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı
Güncelleme:
La Liga 18. hafta maçında Barcelona, Villarreal'i deplasmanda 2-0 mağlup etti ve üst üste 8. galibiyetini aldı. Katalan ekibi 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü.

İspanya La Liga 18. hafta maçında Villarreal ile Barcelona karşı karşıya geldi. Estadio de la Ceramica'da oynanan mücadeleyi Barcelona, 2-0'lık skorla kazandı.

GOLLER RAPHINHA VE YAMAL'DAN

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Raphinha ve 63. dakikada Lamine Yamal kaydetti. Villarreal'de Renato Veiga, 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

ÜST ÜSTE SEKİZİNCİ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Barcelona, üst üste 8. galibiyetini aldı ve 46 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Villarreal, ligde 7 maç sonra kaybederek 35 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Barcelona, Espanyol deplasmanına gidecek. Villarreal, Elche ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFerhat Güven:

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

title