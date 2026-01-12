Haberler

İspanya Süper Kupa'nın sahibi Barcelona

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2'lik skorla mağlup ederek 16. kez kupayı kazandı. Raphinha'nın iki golüyle öne geçen Barcelona, tarihi bir zafer elde etti.

İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. kez kupayı müzesine götürdü.

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 36. dakikada Barcelona Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Vinicius Jr. ile Real Madrid eşitliği yakalarken, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barça yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 45+6. dakikada Gonzalo fileleri sarsınca takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi.

73. dakikada gol perdesini açan Raphinha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Süper Kupa'yı Barcelona kazandı.

Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 68. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu. - İSTANBUL

