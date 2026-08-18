Barcelona'dan Rodri bombası: 2030'a kadar imza

Barcelona, son olarak Manchester City forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'yi 2030 yılına dek kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen 30 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Rodri'yi renklerine bağladı.

Rodri, geçtiğimiz sezonda Manchester City formasıyla çıktığı 33 maçta 2 gol kaydetti. Tecrübeli oyuncu, ülkesi İspanya ile 2026 Dünya Kupası'nda da şampiyonluk yaşamıştı.

30 yaşındaki futbolcu bireysel kariyerinde ise 2024'te Ballon d'Or'u, milli takımıyla da Euro 2024 ve 2026 Dünya Kupası'nı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı