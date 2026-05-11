La Liga'da şampiyon Barcelona

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek sezon bitimini 3 hafta kala şampiyon oldu.

İspanya La Liga'nın 35. haftasında oynanan El Clasico'da Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid ile karşılaştı. Milli oyuncu Arda Güler sakatlığından dolayı kadroda yer almazken, ev sahibi ekip ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Barcelona'ya hem galibiyeti hem şampiyonluğu getiren golleri Rashford ve Ferran Torres attı. Bu sonucun ardından puanını 91'e yükselten Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 14'e çıkartarak LaLiga'da bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hansi Flick'in öğrenceleri üst üste ikinci, toplamda ise 29. şampiyonluk sevincini yaşadı. - İSTANBUL

