Barcelona, 7 golle çeyrek finale yükseldi

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Newcastle United'ı 7-2 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. İlk maçı 1-1 berabere tamamlamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Barcelona, Nou Camp'ta Newcastle United'ı konuk etti. İngiltere'de oynanan ve 1-1 tamamlanan eşleşmenin rövanşına ev sahibi 6. dakikada Raphinha'nın golüyle başladı. Newcastle, 17. dakikada Elanga ile eşitliği yakalarken, 1 dakika sonra Marc Bernal, Barcelona'nın 2. golünü kaydetti. Elanga, 28'de kendisinin ve takımının 2. golünü atarken ilk yarı da 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Katalanlar, ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyarken 45 ile 61. dakikalar arası 4 gol buldu. Bu bölümde Robert Lewandowski 2, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de birer gole imza attı. Raphinha, 72. dakikada kendisinin ikinci, takımının 7. golünü filelere bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmazken, Barcelona Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid - Tottenham eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. - İSTANBUL

İran, Suudi Arabistan ve Katar'da petrol rafinerilerini vurdu

İran dediğini yaptı! İki ülkeye aynı anda bombalar yağdırdı
FED, faizi sabit bıraktı

Fed, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! Artık tamamı sorgulanabilecek
Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesinde partner krizi: Dev isimler birer birer reddetti

Başına ilk defa geliyor! Yeni dizisinde partner bulamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya sürpriz telefon
Fenerbahçe'den prim iddialarına ilişkin resmi açıklama: Yollarımız ayrılmıştır

Prim iddiaları sonrası çok ses getirecek karar: Yollarımız ayrılmıştır
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı