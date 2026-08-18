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Barcelona, Rodri'yi 2030'a Kadar Kadrosuna Kattı

Barcelona, Rodri'yi 2030'a Kadar Kadrosuna Kattı
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LaLiga ekibi Barcelona, Manchester City'den 30 yaşındaki İspanyol orta saha Rodri ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, Rodri'yi dünyanın en iyi defansif orta sahalarından biri olarak nitelendirdi.

LaLiga ekibi Barcelona, Manchester City'den transfer ettiği İspanyol futbolcu Rodri ile 2030'a kadar sözleşme imzaladı.

Katalan kulübünden 30 yaşındaki orta sahanın transferiyle ilgili yapılan açıklamada, "İspanya Milli Takımı oyuncusu, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Taktik zekası, topa hakimiyeti, topu geri kazanma yeteneği ve paslarındaki isabetliliğiyle öne çıkıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rodri, İngiliz ekibinde geçirdiği 7 sezonda 4 İngiltere Premier Ligi, 3 İngiltere Lig Kupası ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA
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