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Barcelona maçı öncesi konuşan Ancelotti'den Arda Güler yorumu: Geleceği parlak

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Barcelona derbisi öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Barcelona'nın genç oyuncuları Lamine Yamal ve Fermin'i öven Ancelotti, "Barcelona'daki tüm gençleri seviyorum. Fermin ve Lamal gerçekten çok iyi maçlar çıkardı. Bizim de Arda Güler, Vini Jr., Bellingham gibi geleceği parlak gençlerimiz var" dedi.