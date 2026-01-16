Haberler

Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 mağlup eden Barcelona, çeyrek finale yükseldi. Ferran Torres ve Lamine Yamal'ın golleriyle kazanan Barcelona, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.

İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 yenen Barcelona, çeyrek finale yükseldi.

El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.

Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş

Kurtlar Vadisi'nin Güllü'sü bir hayli değişmiş! İşte son hali
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ı vurdu

İsrail savaş uçakları, o ülkeyi vurdu
Yunus Emre Konak'ın yeni takımı belli oldu

Milli yıldızımıza veda ettiler
Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu

Fener maçının kahramanıydı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu