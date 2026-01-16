Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda çeyrek finale kaldı
İspanya Kral Kupası'nda Racing Santander'i 2-0 mağlup eden Barcelona, çeyrek finale yükseldi. Ferran Torres ve Lamine Yamal'ın golleriyle kazanan Barcelona, turnuvada adını son 8 takım arasına yazdırdı.
El Sardinero Stadı'nda oynanan son 16 turu maçında ikinci lig temsilcisi Racing Santander, LaLiga ekibi Barcelona'yı ağırladı.
Ferran Torres'in 66 ve Lamine Yamal'ın 90+5. dakikada attığı gollerle kazanan Barcelona, adını çeyrek finale yazdırdı.
Kral Kupası'nda Barcelona'nın yanı sıra Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Albacete, Real Betis, Alaves ve Valencia, son 8 takım arasına kaldı.
